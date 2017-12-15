У Кремлі заявили, що будуть вибудовувати відносини з ЄС, незважаючи на продовження "незаконних" санкцій

У Кремлі заявили, що налаштовані вибудовувати відносини з Європейським Союзом, незважаючи на продовження «незаконних» санкцій, введених після російського вторгнення в Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ми шкодуємо, ми продовжуємо вважати, що подібні рішення не відповідають інтересам країн, які входять в Євросоюз, і РФ», - сказав Пєсков.

За його словами, Росія вважає санкції «незаконними, неправильними по суті».

«При цьому ми налаштовані на вибудовування відносин з Брюсселем, який залишає бажати кращого», - заявив Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, лідери Європейського Союзу ухвалили 14 грудня політичне рішення продовжити економічні санкції для Росії через її агресію щодо України.

ЄС запровадив економічні санкції проти РФ 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Санкції спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори і сферу товарів подвійного призначення.

У березні 2015 року лідери ЄС вирішили зв'язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував дію цих санкцій на півроку. Термін дії нинішніх обмежувальних заходів минає 31 січня 2018 року.