Між Асамблеєю та Росією залишається прірва щодо істотних політичних питань - президент ПАРЄ
У ПАРЄ розповіли про взаємодію із Росією.
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Стелла Кіріакідес наголошує, що між Асамблеєю та Російською Федерацією «залишається прірва» щодо ряду політичних питань.
Як повідомляється на сайті ПАРЄ, 14 грудня у Парижі за підсумками зустрічі з членами делегації російського парламенту Кіріакідес зауважила, що обговорення було «відкритим та чесним, і з цієї причини є кроком у правильному напрямку».
«Це була перша зустріч з російськими парламентарями з березня 2017 року, і хоча між нами залишається прірва щодо істотних політичних питань, ми можемо погодитися щодо необхідності продовжувати поступове просування дискусії, і зокрема у контексті резолюції 2186 (2017) Парламентської асамблеї стосовно заклику до саміту Ради Європи знову підтвердити європейську єдність та захистити і сприяти демократичній безпеці у Європі», - сказала вона.
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"Для цього важливого питання вкрай важливо, аби ми долучали парламентарів з усіх країн-членів Ради Європи", - наголосила Кіріакідес.
Як повідомляв УНІАН, Росія відмовилася сплачувати членські внески в Раді Європи за 2017 рік до відновлення повноважень її делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.
Головуючий на осінній сесії ПАРЄ в.о. президента асамблеї Роджер Гейл у жовтні назвав безпрецедентним викликом відмову РФ сплачувати внески.
Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що фінансові лобісти використовують відмову Росії сплачувати внески в Раду Європи з метою змусити організацію піти на поступки РФ. Також Кулеба попередив партнерів про наслідки в разі повернення делегації Росії до ПАРЄ. "Ті, хто зараз тягнуть Росію в ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, не повинні потім на нас ображатися. Ми чесно і відкрито застерігаємо партнерів від цієї помилки, що матиме наслідки", - наголосив посол.