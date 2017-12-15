Між Асамблеєю та Росією залишається прірва щодо істотних політичних питань - президент ПАРЄ

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Стелла Кіріакідес наголошує, що між Асамблеєю та Російською Федерацією «залишається прірва» щодо ряду політичних питань.

Як повідомляється на сайті ПАРЄ, 14 грудня у Парижі за підсумками зустрічі з членами делегації російського парламенту Кіріакідес зауважила, що обговорення було «відкритим та чесним, і з цієї причини є кроком у правильному напрямку».

«Це була перша зустріч з російськими парламентарями з березня 2017 року, і хоча між нами залишається прірва щодо істотних політичних питань, ми можемо погодитися щодо необхідності продовжувати поступове просування дискусії, і зокрема у контексті резолюції 2186 (2017) Парламентської асамблеї стосовно заклику до саміту Ради Європи знову підтвердити європейську єдність та захистити і сприяти демократичній безпеці у Європі», - сказала вона.

Читайте такожПАРЄ обговорить повернення Росії до Асамблеї (документ)

"Для цього важливого питання вкрай важливо, аби ми долучали парламентарів з усіх країн-членів Ради Європи", - наголосила Кіріакідес.

Як повідомляв УНІАН, Росія відмовилася сплачувати членські внески в Раді Європи за 2017 рік до відновлення повноважень її делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Головуючий на осінній сесії ПАРЄ в.о. президента асамблеї Роджер Гейл у жовтні назвав безпрецедентним викликом відмову РФ сплачувати внески.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що фінансові лобісти використовують відмову Росії сплачувати внески в Раду Європи з метою змусити організацію піти на поступки РФ. Також Кулеба попередив партнерів про наслідки в разі повернення делегації Росії до ПАРЄ. "Ті, хто зараз тягнуть Росію в ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, не повинні потім на нас ображатися. Ми чесно і відкрито застерігаємо партнерів від цієї помилки, що матиме наслідки", - наголосив посол.