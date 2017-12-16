Похорон останнього східноєвропейського короля: у Румунії зібралися члени монарших сімей Європи (фоторепортаж)

У Бухаресті 16 грудня відбувається прощання з королем Румунії Міхаєм I. На церемонії присутні члени королівських сімей Британії, Бельгії, Швеції, Іспанії та Греції. Десятки тисяч румунів зібралися, щоб провести короля в останню путь.

Близько 11 години похоронна процесія вирушила з Королівського палацу через центр міста до собору, де церковну службу провів патріарх Румунської православної церкви. Міхая поховають сьогодні разом з іншими членами королівської сім'ї Румунії на кладовищі в Куртя-де-Арджеш.

Читайте такожВиступив проти Гітлера і був вигнаний комуністами: помер колишній король Румунії Міхай I

Король помер 5 грудня у Швейцарії у віці 96 років. Рік тому у віці 92 років померла його дружина королева Анна.

Король Міхай I був останнім східноєвропейським монархом. Він двічі правив країною у 1927-1930 і в 1940-1947 роках. Виступав проти підтримки Гітлера Румунією. Потім його змусили відректися від престолу комуністи, і він переїхав у вигнання. Король повернувся в країну тільки після падіння комуністичного режиму. До цього йому навіть певний час доводилося заробляти на життя розведенням курей.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно король Бельгії розповів, що в 1990 році спав на підлозі у київській квартирі.