Виступив проти Гітлера і був вигнаний комуністами: помер колишній король Румунії Міхай I

У Швейцарії у віці 96 років помер колишній король Румунії Міхай, повідомляє Радіо Свобода. Він народився 25 жовтня 1921 року і був королем у 1927-1930 і повторно у 1940-1947 роках. У 1944 році вивів Румунію з гітлерівської коаліції.

В 1940-44 роках монарх був приречений на роль маріонетки румунського диктатора Антонеску, не маючи фактично ніяких повноважень. В цей час Румунія активно брала участь у Другій світовій війні на боці Німеччини. Коли радянські війська наблизилися до кордону Румунії і розгромили німецькі сили в Яссько-Кишинівській операції, Міхай у серпні 1944 року, об'єднавшись із антифашистської опозицією, наказав заарештувати Антонеску і пронімецьких генералів і оголосив війну Німеччині.

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У Бухарест, який пережив масовані бомбардування, були введені радянські війська, і союзна румунська армія разом із радянською воювала проти нацистів на території Угорщини, а потім в Австрії.

У березні 1945 року в Румунії прийшов до влади уряд, підтриманий Москвою, і два з гаком роки Румунія залишалася чимось на зразок "соціалістичної монархії". Молодого короля прозвали в Москві "король-комсомолець".

У грудні 1947 року комуністичний уряд скасував монархію, і Міхай був змушений відректися від престолу і емігрувати. Оселившись у Швейцарії, Міхай в 1948 році одружився на принцесі Анні Бурбон-Пармській (1923-2016).

"Нас позбавили громадянства і залишили без засобів до існування. Щоб вижити, мені в житті доводилося і розводити курей, і працювати льотчиком-випробувачем, і навіть побувати себе у ролі біржового маклера", - розповів колишній король журналістам у 2011 році про своє вигнання.

Повалення соціалістичної влади на чолі з Чаушеску в Румунії зробило можливим повернення Міхая на батьківщину. Він вперше приїхав до Румунії в 1992 році, дуже ненадовго і з великою кількістю обмежень; уряд побоювався будь-якого перевороту на його користь, хоча 71-річний Міхай не прагнув до цього. Лише в 1997 році, після відходу уряду Іона Ілієску, Міхаю повернули румунське громадянство, і він зміг знову приїхати до Румунії.

Король Міхай належить до роду Гогенцоллерн-Зігмарінген, пов'язаному із сім'єю Гогенцоллернів, прусських королів і німецьких імператорів. Його представник, принц Карл, став у 1866 році першим королем Румунії, прийнявши ім'я Кароля Першого. У 1914 році румунський трон перейшов до його небожа Фердинанда. У сім'ї його сина — наслідного принца Кароля і принцеси Олени, дочки короля Греції Костянтина Першого,— народився в 1921 році Міхай Гогенцоллерн. Серед його предків по лінії батька була дочка російського імператора Олександра Другого — Марія Олександрівна, рідна сестра імператора Олександра Третього.

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