Канцлер Німеччини Ангела Меркель удостоєна нагороди Ордену францисканців «Лампада миру».

Як передає DW з посиланням на Радіо Ватикану, глава німецького уряду стала лауреатом за внесок у зміцнення миру.

Відзначається, що вручення нагороди відбудеться навесні 2018 року в італійському місті Ассізі.

«У Німеччині та Європі в цілому Ангела Меркель відзначилася внеском у процес примирення для досягнення мирного співіснування народів», - йдеться на сайті радіостанції.

Читайте такожПрокуратура Німеччини дозволила продавати шибениці для Меркель

«Лампада миру» символізує послання святого Франциска Ассізького «Господи, зроби мене знаряддям Твого миру... Там, де тьма - приносити світло».

Минулого року лауреатом нагороди Ордену францисканців став президент Колумбії Хуан Мануель Сантос, який зробив великий внесок у розв’язання конфлікту між владою країни і бойовиками FARC. За це він також був удостоєний Нобелівської премії миру за 2016 рік.