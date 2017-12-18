У Росії офіційно стартувала президентська виборча кампанія

Постанова Ради Федерації РФ "Про призначення виборів президента РФ" опубліковано в "Російській газеті" у понеділок, 18 грудня.

Як передає DW.com, таким чином постанова набрала чинності, і в Росії офіційно стартувала виборча кампанія перед президентськими виборами.

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Як раніше повідомила голова Центрвиборчкому Елла Памфілова, про своє бажання балотуватися вже заявили 23 людини. Зокрема, про намір піти на новий термін 14 грудня оголосив чинний президент РФ Володимир Путін. Про висунення своїх кандидатур заявили також опозиційний політик Олексій Навальний, лідер партії "Яблуко" Григорій Явлінський, телеведуча Ксенія Собчак, голова ЛДПР Володимир Жириновський та інші.

Остаточний список кандидатів, зареєстрованих для участі у виборах, буде сформований на початку лютого, заявила секретар ЦВК Майя Гришина.

Вибори президента Росії відбудуться 18 березня 2018 року.