Путін заявив, що "дуже хотів би" мати політичних конкурентів

Президент РФ Володимир Путін оголосив, що чинна влада РФ не має конкурентів, і він збирається брати участь у виборах глави держави як самовисуванець

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Путін заявив на прес-конференції в Москві.

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«Тепер на ваше запитання з приводу опозиції: чому вона не з'являється така, яка була б конкурентоспроможною. Найпростіше було би сказати, що не мені ж самому для себе конкурентів виховувати», - сказав Путін.

При цьому він зазначив, що в політиці має бути конкуренція.

«Хоча повинен несподівано сказати: я думаю на тему про те, що у нас політичне середовище, так само як і економічне, має бути конкурентним. І, звісно, дуже хотів би, хочу і цього прагнутиму - щоб у нас була збалансована політична система, а її неможливо собі уявити без конкуренції на політичному полі», - сказав президент РФ.

«Чому у нас нібито гучних і діяльних опозиціонерів немає, але вони насправді не становлять реальної конкуренції чинній владі. Ви знаєте, у нас, м'яко кажучи, велика специфіка в Росії склалася за останні десятиліття», - наголосив він.

За словами Путіна, у нього вже практично є передвиборча програма, в ній він зосередиться на розвитку інфраструктури, охороні здоров'я, освіті та підвищенні доходів росіян.

«Але можу вам сказати головне, на чому, я вважаю, необхідно зосередити увагу і влади, і всього суспільства. Це такі питання, якщо говорити конкретно, як розвиток інфраструктури, охорони здоров'я, освіти. Це, як я вже сказав, високі технології, підвищення продуктивності праці, і це, поза будь-якими сумнівами, все має бути спрямовано на те, щоб підвищити доходи громадян, підвищити доходи наших людей», - додав він.

При цьому Путін повідомив, що балотуватиметься на четвертий термін як самовисуванець, але розраховує на підтримку російських партій.

Президентські вибори в Росії заплановано на 18 березня 2018 року – день анексії українського Криму.