Путін заявив, що "дуже хотів би" мати політичних конкурентів
Путін повідомив, що балотуватиметься на четвертий термін як самовисуванець, але розраховує на підтримку російських партій.
Президент РФ Володимир Путін оголосив, що чинна влада РФ не має конкурентів, і він збирається брати участь у виборах глави держави як самовисуванець
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Путін заявив на прес-конференції в Москві.
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«Тепер на ваше запитання з приводу опозиції: чому вона не з'являється така, яка була б конкурентоспроможною. Найпростіше було би сказати, що не мені ж самому для себе конкурентів виховувати», - сказав Путін.
При цьому він зазначив, що в політиці має бути конкуренція.
«Хоча повинен несподівано сказати: я думаю на тему про те, що у нас політичне середовище, так само як і економічне, має бути конкурентним. І, звісно, дуже хотів би, хочу і цього прагнутиму - щоб у нас була збалансована політична система, а її неможливо собі уявити без конкуренції на політичному полі», - сказав президент РФ.
«Чому у нас нібито гучних і діяльних опозиціонерів немає, але вони насправді не становлять реальної конкуренції чинній владі. Ви знаєте, у нас, м'яко кажучи, велика специфіка в Росії склалася за останні десятиліття», - наголосив він.
За словами Путіна, у нього вже практично є передвиборча програма, в ній він зосередиться на розвитку інфраструктури, охороні здоров'я, освіті та підвищенні доходів росіян.
«Але можу вам сказати головне, на чому, я вважаю, необхідно зосередити увагу і влади, і всього суспільства. Це такі питання, якщо говорити конкретно, як розвиток інфраструктури, охорони здоров'я, освіти. Це, як я вже сказав, високі технології, підвищення продуктивності праці, і це, поза будь-якими сумнівами, все має бути спрямовано на те, щоб підвищити доходи громадян, підвищити доходи наших людей», - додав він.
При цьому Путін повідомив, що балотуватиметься на четвертий термін як самовисуванець, але розраховує на підтримку російських партій.
Президентські вибори в Росії заплановано на 18 березня 2018 року – день анексії українського Криму.