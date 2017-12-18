Найзавантаженіший аеропорт у світі було знеструмлено, в керівництві назвали причину

Відключення електропостачання в міжнародному аеропорту Атланти призвело до серйозних збоїв в роботі аеропорту.

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За словами керівництва аеропорту Хартсфілд-Джексон, відключення відбулося в неділю вдень, блокувавши всю його діяльність. Федеральне агентство цивільної авіації заборонило рейси, що прямують у міжнародний аеропорт Атланти. Це означає, що літаки повинні залишатися на місці вильоту, повідомляє "Голос Америки".

Рейси, що прибувають, як внутрішні, так і міжнародні, перенаправляються в інші регіональні аеропорти.

Причиною відключення електрики в аеропорту Атланти могла стати пожежа. Про це йдеться в твіттері аеропорту.

Компанія Georgia Power, яка забезпечує подачу електрики в аеропорт Хартсфілд-Джексон, розповіла, що збій міг відбутися після загоряння, яке завдало серйозної шкоди знаходиться під землею електричного устаткування.