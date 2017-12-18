Принц Гаррі взяв інтерв'ю у екс-президента Обами (відео)

Британський принц Гаррі взяв інтерв'ю у Барака Обами для радіопрограми, в якому колишній президент США поділився своїми спогадами про життя після того, як залишив Білий дім, і надіями на майбутнє.

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Відео посиденьок оприлюднило ВВС. Британському принцу політик розповів про останні дні в Білому Домі, а також поділився планами про роботу у власній благодійної організації. Зустрілися Обама і принц Уельський в Канаді, інтерв'ю стало для Гаррі випробуванням на тимчасовій посаді редактора ВВС, яку він зайняв до святковий різдвяний випуск.

Інтерв'ю було записано в Торонто у вересні під час Invictus Games – спортивних змагань для поранених військовослужбовців за ініціативою принца Гаррі.

У ході бесіди Обама обговорив свої плани щодо виховання наступного покоління лідерів в рамках програм Фонду Обами.