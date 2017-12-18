Британську співачку не пустили до зали очікування аеропорту - була взута в уггі

Австралійська авіакомпанія Qantas не пропустила до VIP-зали очікування аеропорту в Мельбурні відому британську співачку сінті-поп групи The Human League Джоанну Кейтрал через те, що вона була взута в уггі. Артистка розповіла про інцидент на своїй сторінці в Twitter.

Читайте такожМонатіку не дозволили "кружить" з гастролями у США: українському співаку відмовили в робочій візі

На вході до VIP-зали артистку попросили перевзутися. Тільки після цього вона змогла зайти в зал очікування. Взуття назвали "недоречним і таким, що є занадто вільного стилю".

"Уггі вважаються піжамним одягом, хоча досі не було проблем. Мені запропонували піти в один з магазинів і купити туфлі", - написала Джоанна.

Як пише "Страна.uа", представники авіакомпанії пояснили, що в їхніх залах очікування діє дрес-код,який виключає уггі.

Авіаперевізник радить пасажирам уникати одягу занадто вільного стилю, щоб "насолоджуватися перельотом в приємній обстановці".

Крім уггов, під заборону потрапили пляжний одяг для сну, одяг з гаслами, брудний або порваний одяг, босі ноги.

Також у правилах зазначено, що дрес-код діє у всіх залах очікування аеропорту.