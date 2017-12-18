У Сеулі 27-річний лідер відомого гурту наклав на себе руки

У Сеулі помер вокаліст південнокорейського музичного колективу SHINee Кім Джонхен. Про це повідомляє агентство «yonhapnews».

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Співаку було 27 років. За інформацією поліції, він наклав на себе руки. За попередніми даними, причиною смерті могло стати отруєння токсичними газами.

Артиста виявили без свідомості в орендованій квартирі в районі Чеонгдам на південному сході Сеула. За півтори години до цього сестра Кіма подзвонила в службу порятунку, повідомивши, що її брат збирається накласти руки. Джонхьона доставили в найближчу лікарню, де була зафіксована його смерть.

SHINee — популярна група в жанрі K-pop. Джонхьон також був учасником проекту SM the Ballad, а в 2015 році почав сольну кар'єру.