У Туреччині обвалився недобудований міст

На південному сході Туреччини обвалився недобудований міст, який планувалося зробити найдовшим у країні.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Hurriyet daily news.

Обвал мосту стався у провінції Сіірт.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав. За обвалом восьмої частини мосту спостерігали близько 200 будівельників. Причини обвалу поки невідомі.

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Будівництво мосту вартістю 100 мільйонів турецьких лір триває з 2013 року. Обвал стався одразу після завершення побудови фінальних секцій.

Очікувалося, що довжина мосту складе 410 метрів, висота – 150 метрів. Будівництво планували завершити наприкінці 2018 року.