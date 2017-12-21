"Принцип взаємності дотримуватиметься": Кремль пригрозив США дзеркальною відповіддю за санкції проти Кадирова

У Кремлі заявили, що Росія, найімовірніше, відповість США дзеркальними заходами на включення глави Чечні Рамзана Кадирова до «списку Магнітського».

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«З великою часткою ймовірності можна припустити, що, звичайно ж, принцип взаємності дотримуватиметься», - сказав Пєсков.

На питання журналіста: «Хто з американських фігур може бути рівним Кадирову?», Пєсков відповів, що «мало у них таких людей».

«Ми вважаємо незаконними ці санкції, недружніми, ми з ними не згодні», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня США запровадили санкції проти глави Чечні Кадирова і ще чотирьох осіб відповідно до «закону Сергія Магнітського».

Кадиров потрапив до «списку Магнітського» за позасудові вбивства, тортури та інші серйозні порушення прав людини, які було допущено щодо осіб, які викрили незаконну діяльність посадових осіб уряду РФ.

Конгрес США прийняв «Закон Магнітського» в грудні 2012 року. Документ спочатку був спрямований проти осіб, імовірно причетних до загибелі в СІЗО Магнітського в 2009 році. До списку вносилися ті, до кого застосовувалися персональні обмеження. Пізніше перелік поповнювався прізвищами людей, яких США підозрюють у порушеннях прав людини. Санкції передбачають заборону на в'їзд до країни і арешт всіх рахунків названих осіб в американських банках.