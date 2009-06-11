США не розміщуватимуть військову базу в Узбекистані

США не мають наміру відкривати військову базу в Узбекистані, заявив посол США в Казахстані Річард Хоугланд.

"Від самого початку, коли постало питання про закриття військової бази в Киргизії, заявлялося, що в нас є альтернативні варіанти. І ми продовжуємо вивчати ці альтернативні варіанти, але питання про відкриття військової бази в Узбекистані немає серед обговорюваних варіантів", - сказав Хоугланд на прес-конференції в столиці Казахстану Астані в середу.

Посол США в Казахстані нагадав, що уряд Узбекистану запропонував використовувати аеропорт Навої для "несмертоносних товарів для підтримки солдатів в Афганістані". "Але це (аеропорт Навої) не військова база", - зауважив дипломат.

Хоугланд зазначив, що йому відомі публікації в ЗМІ про можливість розміщення американської військової бази в Центральній Азії. "Але в більшості випадків це (публікації) не має під собою підстав", - сказав він.

Авіабаза США в Киргизії була відкрита в грудні 2001 року за мандатом ООН для здійснення бойових дій і гуманітарної допомоги в рамках антитерористичної операції США в Афганістані і має закритися до 18 серпня ц.р.

РІА “Новости”