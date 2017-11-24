Майже всі обвинувачені в корупції в Саудівській Аравії передали активи владі

Більшість з тих, кого влада Саудівської Аравії звинуватила в корупції, погодилися на націоналізацію частини свого статку в рамках досудового врегулювання. Як розповів наслідний принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в інтерв'ю The New York Times, 95% обвинувачених передали свої активи владі. За словами принца, лише 1% обвинувачених змогли довести свою невинуватість.

Читайте такожПрокурор Саудівської Аравії повідомив про розкрадання 100 мільярдів доларів«Близько 4% заявили, що не є корупціонерами і разом зі своїми юристами готові до суду. Відповідно до законодавства Саудівської Аравії, прокурор є незалежною стороною. Ми не можемо втручатися в його роботу», - пояснив Аль Сауд. Він додав, що в цілому в результаті досудових угод може бути зібрано близько $100 млрд.

«Наша країна сильно страждала від корупції з 1980-х років і по сьогоднішній день. За підрахунками наших експертів, приблизно 10% всіх державних витрат щороку привласнюються корупціонерами на рівнях від найвищого до низького»,- пояснив принц. Він додав, що його батько, король Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд, ще на початку 2015 року доручив зібрати інформацію про корупцію «на самому верху», завдяки чому був складений список, до якого увійшли приблизно 200 осіб.

Як повідомляв УНІАН, масштабне антикорупційне розслідування почалося в Саудівській Аравії на початку місяця. 5 листопада влада затримала 11 членів королівської сім'ї, чотирьох діючих і десятки колишніх міністрів. Генпрокурор королівства заявив, що за останні кілька десятиліть через «систематичну корупцію» країна втратила мінімум $100 млрд.

Побоюючись заморозки своїх активів, деякі мільярдери і мільйонери з Саудівської Аравії стали шукати соспоби виведення своїх активів, з'ясував Bloomberg. У відповідь на це саудівська влада доручила посилити огляд на кордоні королівства.

Про те, що звинуваченим у корупції пропонують звільнення в обмін на гроші, минулого тижня повідомила Financial Times. Як стверджує Daily Mail, щоб затримані саудівські принци зізналися в корупційних злочинах, їх катують співробітники американської приватної військової компанії.