У мережі показали кращі кінопостери 2017 року (фото)

18:05, 26 грудня 2017
Світ
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У топ кращих увійшли плакати до фільмів "мама!", "Той, що біжить по лезу 2049", "Собачий острів" та інші.

У список потрапив постер фільму

У мережі з'явилася добірка кращих кінопостерів 2017 року. Список з 40 робіт опублікував кінопортал Indiewire.

У топ кращих увійшли плакати до фільмів "мама!" Даррена Аронофскі, "Той, що Біжить по лезу 2049" Дені Вільньова, "Собачий острів" Уеса Андерсона і "Малюк на драйві" Едгара Райта, пише "Сегодня".

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"Цього року їх отримали такі картини, як "Леді Птах", "Пастка", "Форма води" та багато інших. Ми вибрали найкращі плакати 2017-го, які запам'яталися нам більше всього", — пишуть автори списку.

Нагадаємо, до кінця року відомі видання і портали підводять свої підсумки року. Ось і кінопортал IMDb назвав акторів, яких найчастіше шукали на сайті в 2017 році.

Найпопулярнішою серед запитів користувачів опинилася зірка фільму "Диво-жінка" Галь Гадот. На другому місці опинився Том Харді ("Дюнкерк", "Табу"). Замикає трійку лідерів одна з ключових героїнь фентезі-серіалу "Гра престолів" актриса Емілія Кларк.

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Теги: #фільми постери серіали