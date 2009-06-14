ЄС створює екстрені резерви нафти
14:00, 14 червня 2009Світ
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На випадок кризи з постачанням
Міністри енергетики 27 країн-членів Євросоюзу домовилися створити нафтові резерви, які будуть задіяні в разі екстреної необхідності, повідомила головуюча в ЄС Чехія.
Міністри схвалили, зокрема, проект відповідної директиви ЄС.
"Це стане для Європи гарантією більшого ступеня енергетичної безпеки на випадок кризи з постачаннями нафти", - заявив в зв`язку з цим чеський міністр промисловості Володимир Тошовські (Vladimir Tosovsky).
Проектом директиви передбачається, що країнам ЄС слід третину своїх нафтових запасів тримати у вигляді нафтопродуктів. Документ визначає також правила користування ними на випадок виникнення кризової енергетичної ситуації.
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