ЄС створює екстрені резерви нафти

Міністри енергетики 27 країн-членів Євросоюзу домовилися створити нафтові резерви, які будуть задіяні в разі екстреної необхідності, повідомила головуюча в ЄС Чехія.

Міністри схвалили, зокрема, проект відповідної директиви ЄС.

"Це стане для Європи гарантією більшого ступеня енергетичної безпеки на випадок кризи з постачаннями нафти", - заявив в зв`язку з цим чеський міністр промисловості Володимир Тошовські (Vladimir Tosovsky).

Проектом директиви передбачається, що країнам ЄС слід третину своїх нафтових запасів тримати у вигляді нафтопродуктів. Документ визначає також правила користування ними на випадок виникнення кризової енергетичної ситуації.