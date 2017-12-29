Репер став головним благодійником серед знаменитостей у 2017 році
У рейтинг також увійшли співачки Аріана Гранде, Ріанна, Нікі Мінаж, Кеша.
Стали відомі головні благодійники 2017 року серед знаменитостей. Список опублікувало видання Billboard.
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Так, перше місце у списку зайняв хіп-хоп виконавець Chance the Rapper. Музикант, справжнє ім'я якого Чанселор Джонатан Беннетт, випередив співачку Бейонсе, яка лідирувала минулого року. Цього року вона посіла лише п'яте місце, передає "112 Україна".
У рейтинг також увійшли співачки Аріана Гранде, Ріанна, Нікі Мінаж, Кеша, гравці в американський футбол Колін Каперник і Джастін Джеймс Уотт, режисер Ава Дюверней, актриси і співачки Зендая, Дженніфер Лопес і Майлі Сайрус, співак Бруно Марс, актор Лін-Мануель Міранда та інші.