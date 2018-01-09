У Білому домі заявили про намір Трампа знову балотуватися в президенти

Нинішній президент США Дональд Трамп у 2020 році збирається знову висунути свою кандидатуру на виборах голови Сполучених Штатів.

Про це під час брифінгу журналістам сказав заступник прес-секретаря Білого дому Хоган Гідлі, передає УП.

"Абсолютно точно Трамп знову братиме участь у президентських перегонах", - підкреслив Гідлі.

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За його словами, суперникам нинішнього президента США доведеться зіткнутися з "рекордними досягненнями Трампа, яких він зумів досягти в рекордні терміни".

Серед успіхів Трампа Гідлі виділив економічну сферу, зокрема, "створення нових робочих місць в США, історичне скорочення податків і податкову реформу, збільшення заробітної плати", а також "абсолютне знищення" в Іраку і Сирії бойовиків "Ісламської держави".

Заступник прес-секретаря Білого дому також прокоментував можливу участь в президентський виборах 2020 року американської телеведучої Опри Уїнфрі.

"Ми вітаємо всіх бажаючих взяти участь у виборах", - зазначив Гідлі.

Нагадаємо, у грудні 2016 року після перемоги Трампа тодішній віце-президент США Джо Байден заявив, що візьме участь у наступній президентській гонці. Однак згодом Байден заявив, що не буде балотуватись на пост президента у 2020 році, назвавши свою попередню заяву про можливу участь у виборах лише жартом проти обраного президента Дональда Трампа.