Владивосток прохає Москву не позбавляти його північнокорейських робітників

Керівництво Приморського краю РФ виступило з ініціативою залишити на діючих у регіоні підприємствах близько 10 тисяч північнокорейських робітників, яких повинні вислати з Росії у зв'язку з введеними проти КНДР санкціями.

Як повідомляє регіональне агентство PrimaMedia, про це на прес-конференції повідомив т.в.о. губернатора Приморського краю РФ Андрій Тарасенко. За його словами, втратити цю робочу силу в зв'язку з санкціями ООН було б неправильно.

Читайте такожКНДР та Південна Корея домовилися відновити діалог між військовими"Зустрічався з генеральним консулом КНДР. Він теж стурбований, хвилюється, як далі буде. У нас є приблизне рішення — ті робітники, які вже знаходяться в Примор'ї — ми виступили з ініціативою і звернулися в Москву про збереження кількості робочих. Приблизна домовленість є. Тому більше сюди не приїдуть, але не хотілося б втратити ось цю робочу силу, яка тут була", - зазначив Тарасенко.

Чиновник додав, що робітників з КНДР можуть замінити робітники з країн СНД, згадавши переговори з дипломатичним представником Таджикистану з цього питання.

Нагадаємо, 22 грудня минулого року Рада безпеки ООН одноголосно схвалив запропоновані США нові санкції проти Північної Кореї. Санкції введені у відповідь на запуск балістичної ракети, яка, за даними Пхеньяна, може досягти материкової частини США.

Тим часом, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що у країни не виникне труднощів, навіть якщо проти неї будуть введені санкції «на 10 чи 100 років».