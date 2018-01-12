"На 10 і на 100 років": Кім Чен Ин розповів, скільки років санкцій витримає КНДР

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що у країни не виникне труднощів, навіть якщо проти неї будуть введені санкції «на 10 чи 100 років», повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

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«У нас є основа самостійної національної економіки, і у нас є сильний науково-технічний потенціал і блискучі уми, так що у нас не виникне труднощів, навіть якщо вороги введуть санкції на 10 і на 100 років», — сказав Кім Чен Ин, виступаючи перед співробітниками академії наук Північної Кореї.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз розширив санкції проти КНДР.