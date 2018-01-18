Екс-глава Пентагону: внесок Росії у перемогу над тероризмом в Сирії – нульовий

Російська Федерація нічого не зробила для перемоги над терористами «Ісламської держави» у Сирії, зокрема - під час звільннення сирійської Ракки, заявив екс-міністр оборони США Ештон Картер.

Відповідну заяву політик зробив в інтерв'ю журналу «Новое время». Колишній глава Пентагону наголосив, що звільнення Ракки від ІГ посилило позиції США в Сирії.

«Жодна інша країна не змогла б цього досягти, тільки США. Те ж саме — з Мосулом в Іраку. Ми і наші союзники в Іраку і Сирії подали серйозний урок варварам. Внесок Росії в ці успіхи — нульовий. Росія заявляла, що буде боротися з тероризмом в Сирії, але це залишилося словами», - констатував Картер.

На його переконання, дії РФ в Сирії лише "підливали масла у вогонь війни», і конфлікт у країні буде тривати.

«Громадянська війна в найближчому майбутньому не закінчиться, якщо тільки не буде досягнуто рішення, яке усуне Башара Асада від влади, необов'язково насильницьким шляхом. І тоді повноваження будуть мирно передані новому сирійському уряду, чиєю частиною стане нинішня опозиція. Це сценарій, який Америка просувала з самого початку, а росіяни в свою чергу не зробили нічого для реалізації цього плану», - резюмував екс-міністр оборони США.

Нагадаємо, у вересні минулого року демократичні сили Сирії звільнили місто Ракка від бойовиків терористичної організації "Ісламська держава", яке довгий час було оплотом для ісламістів.

Ракка була проголошена столицею "Ісламської держави", оскільки саме вона стала першим містом, яке повністю перейшло під контроль терористичної організації. У січні 2014 го бойовики вибили з міста загони повстанців вільної Сирійської армії, а уряд Сирії втратив контроль над містом ще раніше - навесні 2013 року.

Повний текст інтерв'ю читайте у свіжому випуску журналу "Новое время страны" від 18 січня 2018 року.