Нью-Йоркську Статую Свободи закрили через призупинення фінансування

14:25, 21 січня 2018
Світ
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Для повернення квитків туристи можуть звернутися на офіційний сайт пам'ятки.

Ілюстрація REUTERS

Одинз головних символів Нью-Йорку - Статую Свободи - закрили для відвідувань туристів.

Це пов'язано з тимчасовою зупинкою фінансування туристичного об'єкту федеральним урядом, зазначається на офіційній сторінці пам'ятки у Twitter.

"Статуя Свободи та острів Елліс закрита через втрату асигнувань", - йдеться у повідомленні.

Для повернення квитків та інформації щодо круїзів по гавані рекомендують переходити на офіційний сайт.

Як повідомляв УНІАН,  пам'ятник чабану, що знаходиться в Одеській області, внесено до Книги рекордів Гіннеса.

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Теги: #Статуя Свободи#Статую Свободи закрили