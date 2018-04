Нью-Йоркську Статую Свободи закрили через призупинення фінансування

Одинз головних символів Нью-Йорку - Статую Свободи - закрили для відвідувань туристів.

Це пов'язано з тимчасовою зупинкою фінансування туристичного об'єкту федеральним урядом, зазначається на офіційній сторінці пам'ятки у Twitter.

"Статуя Свободи та острів Елліс закрита через втрату асигнувань", - йдеться у повідомленні.

Для повернення квитків та інформації щодо круїзів по гавані рекомендують переходити на офіційний сайт.

