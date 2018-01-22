"Ми дуже щасливі": лідер музичних чартів зробив пропозицію коханій (фото)

Популярний британський виконавець Ед Ширан зробив пропозицію своїй дівчині Черрі Сіборн.

Про це важливий крок, який Ширан зробив ще в минулому місяці, співак повідомив у своєму Instagram.

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"Отримав наречену незадовго до нового року, - написав Ширан під фото, на якому цілує кохану. - Ми дуже щасливі і закохані".

26-річний Ширан і 24-річна Сіборн познайомилися в старшій школі і зустрічалися близько трьох років.

У 2017 році виконавець написав присвячену їй пісню Perfect. Раніше 16 пісень Еда Ширана потрапили в топ-20 чарту Англії.