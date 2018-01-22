Наомі Кемпбелл повністю роздяглася для глянцю (фото)
17:30, 22 січня 2018Світ
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У відеоролику, в якому відтворено таймплапс з кадрів, Наомі вирішила повністю оголитися.
Наомі Кемпбелл оголилася для глянцю Love Magazine / Instagram
Легендарна британська супермодель і актриса Наомі Кемпбелл знялася повністю оголеною в новому випуску журналу The Love Magazine.
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Зірка подіумів показала свої пікантні принади також і у відеоролику. Відповідні кадри з'явилися на Instagram-сторінці видання. Автором фотосету стали відомі фешн-фотографи Мерт Алаш і Маркус Пігготт.
На обкладинці глянцю зірка позує одягненої в стильному чорному платті, яке підкреслює її форми, а вже у відеоролику, в якому відтворено таймплапс з кадрів, Наомі вирішила повністю оголитися.
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