Наомі Кемпбелл повністю роздяглася для глянцю (фото)

Легендарна британська супермодель і актриса Наомі Кемпбелл знялася повністю оголеною в новому випуску журналу The Love Magazine.

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Зірка подіумів показала свої пікантні принади також і у відеоролику. Відповідні кадри з'явилися на Instagram-сторінці видання. Автором фотосету стали відомі фешн-фотографи Мерт Алаш і Маркус Пігготт.

На обкладинці глянцю зірка позує одягненої в стильному чорному платті, яке підкреслює її форми, а вже у відеоролику, в якому відтворено таймплапс з кадрів, Наомі вирішила повністю оголитися.