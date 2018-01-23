На Філіппінах 40 тисяч людей евакуювали через виверження вулкану

На Філліпінах почалося виверження вулкану Майон – через викидання лави та попелу з небезпечної зони було евакуйовано 40 тисяч жителів.

Як повідомляє Associated Press, вулкан прокинувся більше тижня тому, вибухове виверження вдень у понеділок було найпотужнішим за цей період.

Читайте такожНа Філіппінах евакуйовано 12 тисяч людей через вулкан Майон (відео)За даними Філіппінського інституту вулканології та сейсмології, фонтани лави у даному виверженні сягнули висоти у 700 метрів, а стовп попелу піднявся до висоти у 3 кілометри. Вибухове виверження вдень у понеділок було найпотужнішим.

Після вулканічного вибуху у понеділок посадовці підвищили рівень небезпеки до четвертого (за шкалою від 1 до 5), а небезпечну зону навколо кратеру вулкану розширили до 8 кілометрів.

Зазначається, що влада намагається завадити жителям самотужки повертатись до небезпечної зони, щоб перевіряти свої домівки та ферми.

Раніше повідомлялось, що з тих пір, як Майон подав перші ознаки активності, в регіоні оголосили евакуацію. Свої будинки були змушені залишити понад 20 тисяч людей.