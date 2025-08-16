Київ не розуміє, про що домовилися Трамп і Путін, Зеленський вимагатиме пояснень, - NYT

Трамп повністю відмовився від вимоги перемир'я на фронті, яке сам же нав'язував Україні ще на початку своєї каденції.

У Києві не розуміють, чому президент США раптом відмовився від власних же намірів домагатися припинення вогню в Україні і пристав на пропоозицію Володимира Путіна укладати одразу повноцінну мирну угоду. Про це пише The New York Times із посиланням на поінформоване джерело.

"Київ не розуміє, чому Трамп раптово відмовився від вимоги про припинення вогню перед переговорами, і не має чіткого уявлення про те, які гарантії безпеки можуть надати [Україні] партнери з НАТО", - пише видання.

За словами джерела, під час зустрічі з Трампом, яка, ймовірно, відбудеться у понеділок, президент України Володимир Зеленський "звернеться за роз'ясненнями" щодо нової пропозиції, яку Трамп озвучив після зустрічі з Путіним.

Трамп "перевзувся" після розмови з Путіним

Як писав УНІАН, ще перед самітом на Алясці єворопейські лідери провели за Трампом телефонну розмову, в якій окреслили ключові позиції, на яких стоїть Київ і його європейскі партнери. Серед іншого було зазначено, що укладенню довгострокової мирної угоди має передувати режим припинення вогню на фронті.

Трамп з цією тезою начебто погодився. Вже прямуючи на Аляску, Трамп повідомив журналістам, що покине зустріч з Путіним достроково, якщо не зможе з ним домовитися. При цьому він зауважив, що сподівається схилити Путіна до припинення вогню в Україні, і що він буде розчарований, якщо цього не станеться.

Однак після тригодинного спілкування з Путіним Трамп різко змінив думку і почав розповідати, що припинення вогню не потрібне, а треба одразу домоволятися про остаточний мир, як того вимагає Кремль.

