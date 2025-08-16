На Алясці Путін таки встиг розповісти Трампу про "причини української кризи".

Зустріч на Алясці наблизила "потрібні" Росії рішення щодо війни в Україні. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін на нараді з топчиновниками.

За його словами, візит на Аляску був "вельми корисним", оскільки вдалося обговорити практично всі напрямки взаємодії між РФ і США, але насамперед - питання "вирішення української кризи на справедливій основі".

"У нас була можливість поговорити про генезис, про причини цієї кризи. І усунення цих першопричин має бути покладено в основу врегулювання", - заявив Путін.

Відео дня

Російський диктатор заявив, що Росія поважає прагнення США домогтися якнайшвидшого припинення бойових дій: нібито Москва хоче того ж самого.

"Розмова була дуже відвертою, змістовною. На мій погляд, це наближає нас до потрібних рішень", - резюмував російський диктатор.

Зустріч Трампа з Путіним: останні новини

Як писав УНІАН, на Алясці Путін виклав Трампу свої вимоги щодо умов закінчення війни в Україні. Зокрема він вимагає віддати Росії весь Донбас, а також зробити російську мову офіційною в Україні.

За інформацією журналістів, під час подальшої телефонної розмови між Трампом і європейськими лідерами, серед яких був і Зеленський, президент США заявив, що він підтримує ідею передати Донбас під контроль РФ заради припинення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: