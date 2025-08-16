Розробники вирішили порадувати гравців, дивлячись на успіхи гри.

Лише через тиждень після релізу Mafia: The Old Country студія Hangar 13 оголосила про швидке додавання в гру режиму Free Ride.

Він уперше з'явився в Mafia: Definitive Edition і дає змогу вільно пересуватися світом, виконувати побічні завдання та милуватися краєвидами.

Хоча сама гра залишається лінійною, Free Ride стане додатковим способом досліджувати італійську Сицилію початку 20 століття. Розробники зазначають, що режим буде доступний безплатно разом із новим контентом, однак коли це все вийде поки що невідомо.

Також Hangar 13 поділилася цікавою статистикою. Наприклад, у Mafia: The Old Country було випущено понад 600 мільйонів куль, з яких лише 185 мільйонів досягли мети, а всі гравці за свої проходження сумарно заробили 10 мільярдів динарі.

Mafia: The Old Country вийшла 8 серпня. Гра доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Події гри розгортаються на Сицилії на початку 20 століття, за десятиліття до першої Mafia, і розповідають історію становлення феномена мафії.

Раніше ми розповідали, що RTX 4090 не тягне Mafia: The Old Country на максимальних налаштуваннях у 4К роздільній здатності. Гра видає 30-40 FPS навіть на топовій відеокарті.

