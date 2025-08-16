На тлі розглядів акції компанії впали на 10%.

Генеральний прокурор штату Луїзіана Ліз Меррілл подала позов проти платформи Roblox, звинувативши її в провалі дитячої безпеки. На тлі розгляду акції Roblox впали майже на 10%.

У позові стверджується, що система реєстрації легко обходиться - користувачі можуть вказувати фальшиві дати народження, а дорослі видавати себе за дітей.

Серед небезпечного контенту, доступного на платформі, згадано проєкти на кшталт Escape to Epstein Island, Public Showers і сотні ігор, пов'язаних із репером Шоном P Diddy Комбсом.

Ситуація загострилася після того, як Roblox забанила популярних "віктимхантів", користувачів, які займалися викриттям потенційних педофілів у грі. Платформа заявила, що їхні дії "створюють небезпечне середовище".

Roblox уже не вперше стикається зі звинуваченнями в тому, що не захищає дітей. У 2019 році 19-річний гравець зміг використовувати сервіс для грумінгу 150 дітей, а у 2021-му інший користувач залучав дівчаток 7-12 років для злочинів сексуального характеру. У 2024 році 21-річного чоловіка з Чилі заарештували у США після знайомства з 13-річною дівчинкою в Roblox.

Раніше ми розповідали, що уряд США розслідує можливі фінансові злочини Roblox. Стверджується, що Roblox вводила в оману інвесторів.

