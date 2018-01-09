Британська кіноакадемія назвала номінантів на премію BAFTA-2018
Зокрема, фільм Гільєрмо дель Торо "Форма води" отримав 12 номінацій.
У вівторок, 9 січня, Британська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на отримання 71-ї премії BAFTA (British Academy Film Awards).
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Зокрема, фільм Гільєрмо дель Торо "Форма води" отримав 12 номінацій, а тріумфатор премії "Золотий глобус", що пройшла 7 січня, Три білборди за кордоном Еббінга, МіссуріМартіна МакДонаха - 9, пише nv.ua.
Крім того, на 9 нагород претендує картина Темні часи з Гері Олдменом у ролі Черчілля. Фільми той, що "Біжить по лезу 2049" і "Дюнкерк" представлені у 8 номінаціях.
Повний список номінантів на премію BAFTA-2018 виглядає так:
Кращий фільм
Дюнкерк
Назви мене своїм ім'ям
Темні часи
Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі
Форма води
Кращий британський фільм
Божа земля
Леді Макбет
Пригоди Паддінгтона 2
Смерть Сталіна
Темні часи
Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі
Видатний дебют британського сценариста, режисера або продюсера
Леді Макбет — режисер Вільям Олдройд, сценаристи Микола Лєсков і Еліс Бірч, продюсери Фодла Кронін о'рейлі, Ліззі Франке і Крістофер Граньє-Деферр
Наше королівство — режисер Люсі Коен
Упир — режисер, сценарист і продюсер Гарет Танлі
Щелепа — режисер Томас К. Нэппер, сценарист і продюсер Джонні Харріс
Я не відьма — режисер і сценарист Рунгано Ніоні, продюсери Емілі Морган і Мері Бурк
Кращий фільм на іноземній мові
Комівояжер
Нелюбов
Вона
Служниця
Спочатку вони вбили мого батька
Кращий документальний фільм
Місто примар
Я вам не негр
Ікар
Незручна планета
Джейн
Кращий анімаційний фільм
Ван Гог. З любов'ю, Вінсент
Життя Кабачка
Таємниця Коко
Кращий режисер
Гільєрмо дель Торо — Форма води
Дені Вільньов — той, що Біжить по лезу 2049
Крістофер Нолан — Дюнкерк
Лука Гуаданьіно — Назви мене своїм ім'ям
Мартін МакДона — Три білборда на кордоні Еббинга, Міссурі
Найкращий актор
Гарі Олдман — Темні часи
Джеймі Белл — Кінозірки не вмирають в Ліверпулі
Деніел Дей-Льюїс — Примарна нитка
Деніел Калуя — Геть
Тімоті Шаламе — Назви мене своїм ім'ям
Краща актриса
Аннетт Бенінг — Кінозірки не вмирають в Ліверпулі
Марго Роббі — Я, Тоня
Саллі Хокінс — Форма води
Сірша Ронан — Леді-Птах
Френсіс МакДорманд — Три білборда на кордоні Еббинга, Міссурі
Краща музика до фільму
Бенджамін Воллфиш, Ханс Циммер - той, що Біжить по лезу 2049
Ханс Циммер - Дюнкерк
Джонні Грінвуд - Примарна нитка
Даріо Маріанеллі - Темні часи
Олександр Десплат - Форма води
Кращий грим/зачіски
Той, що біжить по лезу 2049
Вікторія і Абдул
Темні часи
Я, Тоня
Диво
Кращий дизайн костюмів
Красуня і чудовисько
Примарна нитка
Темні часи
Я, Тоня
Форма води
Той, що біжить по лезу 2049
Кращі візуальні ефекти
Той, що біжить по лезу 2049
Дюнкерк
Зоряні війни: Останні джедаї
Планета мавп: Війна
Форма води
Церемонія вручення 71-ї премії BAFTA відбудеться 18 лютого в Royal Albert Hall (Лондон). Її ведучою стане актриса Джоанна Ламлі.