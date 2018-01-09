Британська кіноакадемія назвала номінантів на премію BAFTA-2018

У вівторок, 9 січня, Британська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на отримання 71-ї премії BAFTA (British Academy Film Awards).

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Зокрема, фільм Гільєрмо дель Торо "Форма води" отримав 12 номінацій, а тріумфатор премії "Золотий глобус", що пройшла 7 січня, Три білборди за кордоном Еббінга, МіссуріМартіна МакДонаха - 9, пише nv.ua.

Крім того, на 9 нагород претендує картина Темні часи з Гері Олдменом у ролі Черчілля. Фільми той, що "Біжить по лезу 2049" і "Дюнкерк" представлені у 8 номінаціях.

Повний список номінантів на премію BAFTA-2018 виглядає так:

Кращий фільм

Дюнкерк

Назви мене своїм ім'ям

Темні часи

Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі

Форма води

Кращий британський фільм

Божа земля

Леді Макбет

Пригоди Паддінгтона 2

Смерть Сталіна

Темні часи

Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі

Видатний дебют британського сценариста, режисера або продюсера

Леді Макбет — режисер Вільям Олдройд, сценаристи Микола Лєсков і Еліс Бірч, продюсери Фодла Кронін о'рейлі, Ліззі Франке і Крістофер Граньє-Деферр

Наше королівство — режисер Люсі Коен

Упир — режисер, сценарист і продюсер Гарет Танлі

Щелепа — режисер Томас К. Нэппер, сценарист і продюсер Джонні Харріс

Я не відьма — режисер і сценарист Рунгано Ніоні, продюсери Емілі Морган і Мері Бурк

Кращий фільм на іноземній мові

Комівояжер

Нелюбов

Вона

Служниця

Спочатку вони вбили мого батька

Кращий документальний фільм

Місто примар

Я вам не негр

Ікар

Незручна планета

Джейн

Кращий анімаційний фільм

Ван Гог. З любов'ю, Вінсент

Життя Кабачка

Таємниця Коко

Кращий режисер

Гільєрмо дель Торо — Форма води

Дені Вільньов — той, що Біжить по лезу 2049

Крістофер Нолан — Дюнкерк

Лука Гуаданьіно — Назви мене своїм ім'ям

Мартін МакДона — Три білборда на кордоні Еббинга, Міссурі

Найкращий актор

Гарі Олдман — Темні часи

Джеймі Белл — Кінозірки не вмирають в Ліверпулі

Деніел Дей-Льюїс — Примарна нитка

Деніел Калуя — Геть

Тімоті Шаламе — Назви мене своїм ім'ям

Краща актриса

Аннетт Бенінг — Кінозірки не вмирають в Ліверпулі

Марго Роббі — Я, Тоня

Саллі Хокінс — Форма води

Сірша Ронан — Леді-Птах

Френсіс МакДорманд — Три білборда на кордоні Еббинга, Міссурі

Краща музика до фільму

Бенджамін Воллфиш, Ханс Циммер - той, що Біжить по лезу 2049

Ханс Циммер - Дюнкерк

Джонні Грінвуд - Примарна нитка

Даріо Маріанеллі - Темні часи

Олександр Десплат - Форма води

Кращий грим/зачіски

Той, що біжить по лезу 2049

Вікторія і Абдул

Темні часи

Я, Тоня

Диво

Кращий дизайн костюмів

Красуня і чудовисько

Примарна нитка

Темні часи

Я, Тоня

Форма води

Той, що біжить по лезу 2049

Кращі візуальні ефекти

Той, що біжить по лезу 2049

Дюнкерк

Зоряні війни: Останні джедаї

Планета мавп: Війна

Форма води

Церемонія вручення 71-ї премії BAFTA відбудеться 18 лютого в Royal Albert Hall (Лондон). Її ведучою стане актриса Джоанна Ламлі.