Перші випробування показали точність зчитування в 74 відсотках випадків.

Стенфордський університет опублікував результати нового дослідження, присвяченого експериментальному нейрокомп'ютерному інтерфейсу (brain-computer interface, BCI), здатному "читати" думки. У ранніх випробуваннях технологія показала точність розпізнавання в 74 відсотках випадків.

За словами вчених, це "перший" мозковий чіп, який розшифровує й озвучує "внутрішню мову", пише FT. Імплантований імплант зчитує нейронні сигнали, що генеруються, коли випробовуваний думає про якесь слово або речення, і виводить їх на екран.

Раніше вчені вже досягали успіхів у розшифровці мови, коли пацієнти намагалися ворушити ротом, язиком, губами або голосовими зв'язками. Головна ж відмінність нової розробки в тому, що її можна застосовувати у людей, які фізично не можуть навіть спробувати вимовити слова.

Відео дня

Пристрій правильно інтерпретував 74% речень, вигаданих трьома пацієнтами з бічним аміотрофічним склерозом, яким було запропоновано вигадати конкретні фрази. При цьому система починала працювати тільки після пароля, який користувач повинен був "озвучити" у себе в голові.

Щоб перетворити зібрану нейронну активність на слова, які пацієнт хоче вимовити, дослідники застосовують методи машинного навчання. Алгоритм навчається розпізнавати повторювані патерни сигналів, які відповідають окремим фонемам – найдрібнішим одиницям мови, а потім об'єднує їх в осмислені речення.

Роботи над технологією ще тривають, але вчені, розраховують, що це відкриття змінить життя пацієнтів з паралічем та іншими хворобами, що заважають розмовляти.

Раніше Apple показала свою нову технологію, яка дає змогу керувати iPhone і iPad силою думки. Це стало можливим завдяки нейроімпланту Stentrode з функцією Switch Control, створеному в рамках спільної роботи Synchron і Apple.

Тим часом в Apple припускають, що Айфони стануть непотрібними вже через десять років. Причина, як неважко здогадатися, у штучному інтелекті, який ляже в основу "розумних" окулярів нового покоління.

Вас також можуть зацікавити новини: