Трамп запропонував мирні переговори без припинення вогню: в ОП відповіли

Одночасно перемовини та бої створюють ризики для шантажу України, переконані на Банковій.

Україна не погоджується з баченням президента США Дональда Трампа щодо завершення війни. Київ наполягає, що спочатку має бути припинення вогню, а потім подальший переговорний процес.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в етері телемарафону. Він зауважив, що перемовини до припинення вогню створюють великі ризики шантажів для України.

"Наше бачення спочатку припинення вогню, а потім все інше. Чому? Тому що якщо ми ведемо переговори до припинення вогню - це створює великі ризики шантажів для України. Тому що якщо є припинення вогню - відкривається простір для дипломатії", - сказав Лещенко.

Радник голови ОП пояснив, що спочатку необхідно припинити вогонь, щоб розпочати предметні переговори. Перемовини не можна вести паралельно з боями на фрронті.

"Бої сьогодні одні, завтра - інші. І це може мати серйозні наслідки просто через дуже короткочасні зміни на полі бою які є в той чи інший бік", - додав Лещенко.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що найкращий спосіб завершити війну - це мирна угода, а не припинення вогню. Про це він написав у соцмережі TruthSocial після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці, а також подальшої розмови з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Він зазначив, що зустріч із Путіним пройшла "дуже добре", як і нічна телефонна розмова із Зеленським та європейськими лідерами, "включно з дуже шановним генеральним секретарем НАТО".

