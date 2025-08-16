Треба врахувати усі уроки за останні 30 років, особливо усталену тенденцію зневаги Росією до взятих нею зобов'язань.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в мережі X після зустрічі американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Необхідно врахувати усі уроки за останні 30 років, особливо усталену тенденцію Росії не дотримуватися її власних зобов'язань", - наголосив Макрон.
Він запевнив, що разом з Трампом і Зеленським буде продовжуватися "відстоювання наших інтересів у дусі єдності і відповідольності".
Зокрема, за словами Макрона, є одностайність у тому, щоб продовжувати підтримувати Україну та зберігати тиск на РФ до того часу, поки триватиме її агресивна війна, і поки не буде встановлено міцного й довготривалого миру з повагою прав України. При цьому, як відзначив президент Франції, будь-який тривалий мир має бути підкріплений непохитними гарантіями безпеки.
У зв'язку з цим Макрон привітав готовність США зробити внесок. "Ми працюватимемо над цим з ними і усіма нашими партнерами в межах Коаліції охочих, з якою ми знову незабаром зустрінемося, щоб добитися конкретного прогресу", - заявив президент Франції.
Зеленський поїде у США
Зеленський 18 серпня зібрався зустрітися у Вашингтоні з Трампом, щоб обговорити його саміт з Путіним.
9 серпня, напередодні зустрічі Трампа з Путіним, Макрон заявив, що майбутнє України не може бути вирішене без українців та Європи. Він додав, що європейці також обов'язково братимуть участь у вирішенні цієї проблеми.