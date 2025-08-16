Президент Франції наголосив, що треба й надалі підтримувати Україну та тиснути на Росію.

Треба врахувати усі уроки за останні 30 років, особливо усталену тенденцію зневаги Росією до взятих нею зобов'язань.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в мережі X після зустрічі американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Необхідно врахувати усі уроки за останні 30 років, особливо усталену тенденцію Росії не дотримуватися її власних зобов'язань", - наголосив Макрон.

Він запевнив, що разом з Трампом і Зеленським буде продовжуватися "відстоювання наших інтересів у дусі єдності і відповідольності".

Зокрема, за словами Макрона, є одностайність у тому, щоб продовжувати підтримувати Україну та зберігати тиск на РФ до того часу, поки триватиме її агресивна війна, і поки не буде встановлено міцного й довготривалого миру з повагою прав України. При цьому, як відзначив президент Франції, будь-який тривалий мир має бути підкріплений непохитними гарантіями безпеки.

У зв'язку з цим Макрон привітав готовність США зробити внесок. "Ми працюватимемо над цим з ними і усіма нашими партнерами в межах Коаліції охочих, з якою ми знову незабаром зустрінемося, щоб добитися конкретного прогресу", - заявив президент Франції.

Зеленський поїде у США

Зеленський 18 серпня зібрався зустрітися у Вашингтоні з Трампом, щоб обговорити його саміт з Путіним.

9 серпня, напередодні зустрічі Трампа з Путіним, Макрон заявив, що майбутнє України не може бути вирішене без українців та Європи. Він додав, що європейці також обов'язково братимуть участь у вирішенні цієї проблеми.

