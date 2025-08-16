Агресор намагається легітимізувати окупацію українських територій у новий спосіб.

Росія планує відкрити спеціальну школу для дітей з Китаю на окупованих українських землях. Про це повідомляє NV.

Видання посилається на інформацію, отриману від дослідників Східної правозахисної групи. Дані свідчать, що Росія і Китай хочуть створити китайській освітній "анклав" на території окупованої Луганщини.

Зокрема повідомляється, що китайці можуть побудувати школу на 300 місць в одному із районів Луганської області. Але цим плани агресора не обмежуються.

"Створять там цілий навчальний анклав, де діти з КНР зможуть завершити здобуття середньої освіти за російськими стандартами", - пише NV.

Повідомляється, що китайські "активісти" вже займаються питаннями реєстрації відповідної юридичної особи в Росії та через російський Фонд розвитку територій підшукують приміщення для розміщення свого навчального центру.

Ситуація на окупованих територіях

Як писав УНІАН, Росія проводить агресивну політику культурно-політичних чисток на окупованих територіях України. Як розповідають мешканці окупованих міст, будь-які публічні прояви української ідентичності заборонені і є підставою для репресій. Повсякденне життя мілітаризується, в том числі дитяча освіта.

Особливо неприємним є те, що відмова брати участь у публічних вихваляннях російського агресора теж загрожує проблемами. Наприклад, батьків можуть репресувати, якщо їхня дитина в школі відмовиться співати гімн окупантів.

