Британія привітала відкритість США до гарантій безпеки для України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав це прогресом, який врешті допоможе зупинити Росію.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, як і президент Франції Еммануель Макрон, привітав "відкритість" Сполучених Штатів щодо надання Україні гарантій безпеки в рамках будь-якої майбутньої мирної угоди. Таку оцінку він висловив після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами під час польоту Трампа з Аляски до США, пише CNN.

"Я вітаю відкритість Сполучених Штатів, а також Європи, щодо надання Україні надійних гарантій безпеки в рамках будь-якої угоди. Це важливий прогрес, який буде мати вирішальне значення для стримування Путіна від нових агресивних дій", – заявив Стармер у своїй заяві.

Британський лідер також зазначив, що "лідерство" президента США Дональда Трампа заслуговує на похвалу. "Зусилля президента Трампа наблизили нас як ніколи раніше до закінчення незаконної війни Росії в Україні", – сказав він.

Однак він наголосив, що будь-які подальші переговори з Росією повинні відбуватися за участю президента України Зеленського.

Більше оцінок про підсумки зустрічі на Алясці

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон також привітав готовність США до співпраці. Він зазначив в мережі Х, що в рамках Коаліції бажаючих триватиме робота для досягнення конкретного прогресу.

Додамо, що за даними джерел УНІАН, Трамп та Путін обговорювали в Анкоріджі гарантії безпеки для України за аналогом 5 статті НАТО. Цю позицію США Трамп озвучив і президенту України Володимиру Зеленському.

Однак, в Україні несхвально оцінили таку пропозицію. Депутат Макс Бужанський сказав, що у такому разі Україні доведеться розраховувати виключно на себе.

