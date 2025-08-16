Раніше можливість розблокувати завантажувач прибрали Samsung і Xiaomi.

Розблокування завантажувача на смартфонах від OnePlus, призначених для китайського ринку, стане набагато складнішим. Оновлені правила компанія виклала на своєму форумі, звернуло увагу видання 9to5Google.

Тепер користувачі не зможуть просто ввімкнути "OEM-розблокування" в налаштуваннях телефону потрібно подавати заявку через офіційні канали, перед цим виконавши наступний чек-лист:

смартфон має працювати на ColorOS 16 (Android) або новішій версії прошивки;

обліковий запис користувача не повинен мати порушень;

повторна заявка можлива тільки через 30 днів;

пристрій не повинен бути корпоративним, державним або від оператора зв'язку;

розблокувати можна тільки моделі, призначені для продажу в материковому Китаї.

OnePlus пояснює такі заходи прагненням "забезпечити безпеку пристроїв і даних, а також підвищити стабільність системи". Зазначені вимоги набувають чинності в другій половині 2025 року.

Це погана новина для тих, хто звик купувати смартфони на онлайн-майданчиках на кшталт AliExpress, а потім перепрошивати ПЗ на глобальну версію. Часто це допомагало заощадити до 30% вартості пристрою, оскільки китайські версії обходяться значно дешевше.

OnePlus слідує загальній тенденції серед Android-виробників щодо обмеження доступу до завантажувача. У липні Samsung в останній версії OneUI 8 прибрала з меню налаштувань таку можливість, а ще раніше від цієї ідеї відмовилися в Xiaomi.

Раніше цього тижня Xiaomi нишком відключила від оновлень ще дев'ять смартфонів. Серед них чимало бюджетних моделей, які свого часу мали великий попит.

Тим часом Realme розширила термін підтримки своїх смартфонів. На моделі серії Realme 14/15 і майбутні новинки компанії тепер поширюється політика оновлень "3+4".

