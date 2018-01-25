США ведуть із Туреччиною переговори про створення зони безпеки в Сирії

Пентагон заявив, що веде переговори з Туреччиною про створення зони безпеки в північно-західній Сирії, незважаючи на те, що раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запевнив, що неправильно обговорювати створення такої зони, поки довіра між двома країнами не відновиться.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми безумовно продовжуємо переговори з турецькою стороною про можливість створення зони безпеки, як би ви її не називали», – сказав генерал-лейтенант Кеннет Маккензі, начальник об'єднаного штабу.

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В ході того ж брифінгу прес-секретар Пентагону Дана Уайт заявила, що бачила повідомлення в ЗМІ про те, що Туреччина просить США вивести війська з Манбіджа, але не знає ні про які зміни в установці дій.

Раніше Чавушоглу звинуватив США в порушенні всіх обіцянок, даних щодо питання з курдськими збройними формуваннями в Сирії.