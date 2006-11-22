Офіцери з кортежу Джорджа Буша дістали поранення

Троє офіцерів-мотоциклістів з кортежу Джорджа Буша, що супроводжували у вівторок президента США до Гонолулу (штат Гаваї), дістали поранення після того, як їх мотоцикли зіткнулися між собою.

Як повідомив телекомпанії Ей-бі-сі офіційний представник відділення федерального управління США з надзвичайних ситуацій до Гонолулу Брайан Чеплік, інцидент стався під час проходження кортежу Буша на базі ВПС США "Хікам".

Двох офіцерів доставили каретою швидкої допомоги в міський медичний центр Гонолулу. Стан одного з них оцінють як серйозний, а іншого - як серйозний, але стабільний.

Третьому мотоциклісту надавали медичну допомогу на базі ВПС США "Хікам" і про його стан нічого не повідомляється.

Інцидент відбувся за дві години до запланованої зустрічі Буша з військовослужбовцями і з підрозділом Тихоокеанського командування ВС США адміралом Уїльямом Феллоном і ніяк не вплинув на графік перебування президента США в Гонолулу.

РІА "Новости"