Помер колишній соліст The Temptations Денніс Едвардс

Колишній соліст групи The Temptations Денніс Едвардс помер у віці 74 років.

Читайте такожПомер лідер гурту The Fall Марк Едвард СмітПро це повідомляє Reuters з посиланням на його менеджера Тобі Людвіга. За його словами, Едвардс помер у лікарні в Чикаго. Причини смерті музиканта не називаються.

Денніс Едвардс у складі The Temptations був удостоєний премії "Греммі" за пісні Papa was a Rollin' Stone (1968 року), а також Cloud Nine (1971 року).

Він покинув групу в 1976 році, пізніше кілька разів у неї повертався. У 1989 році музикант був включений в Зал слави рок-н-ролу.