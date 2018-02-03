Помер колишній соліст The Temptations Денніс Едвардс
15:17, 03 лютого 2018Світ
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Едвардс помер у лікарні в Чикаго, проте причини смерті музиканта не розкриваються.
Причини смерті музиканта не називаються \ фото з відкритих джерел
Колишній соліст групи The Temptations Денніс Едвардс помер у віці 74 років.
Читайте такожПомер лідер гурту The Fall Марк Едвард СмітПро це повідомляє Reuters з посиланням на його менеджера Тобі Людвіга. За його словами, Едвардс помер у лікарні в Чикаго. Причини смерті музиканта не називаються.
Денніс Едвардс у складі The Temptations був удостоєний премії "Греммі" за пісні Papa was a Rollin' Stone (1968 року), а також Cloud Nine (1971 року).
Він покинув групу в 1976 році, пізніше кілька разів у неї повертався. У 1989 році музикант був включений в Зал слави рок-н-ролу.
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