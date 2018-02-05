Супербоул-2018: Пінк пояснила, що саме виплюнула перед виконанням гімну США (відео)

Напередодні фінального матчу сезону американського футболу Пінк виконала гімн США.

Співачка Пінк пояснила свою загадкову поведінку на Супербоулі, повідомляє Vulture.

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Напередодні фінального матчу сезону американського футболу Пінк виконала гімн США, і в соцмережах активно обговорюють, що саме артистка виплюнула безпосередньо перед своїм виступом — жуйку, цукерку або щось інше.

«Це був льодяник від болю в горлі», — написала Пінк у твіттері.

Як з'ясувалося, у співачки грип.