Супербоул-2018: Пінк пояснила, що саме виплюнула перед виконанням гімну США (відео)

12:10, 05 лютого 2018
Світ
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Пінк пояснила своє загадкове поведінку на Супербоуле / скріншот

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Напередодні фінального матчу сезону американського футболу Пінк виконала гімн США, і в соцмережах активно обговорюють, що саме артистка виплюнула безпосередньо перед своїм виступом — жуйку, цукерку або щось інше.

«Це був льодяник від болю в горлі», — написала Пінк у твіттері.

Як з'ясувалося, у співачки грип.

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Теги: #Пінк Джастін Тімберлейк на Супербоулі