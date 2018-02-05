У Росії побачили "український слід" в атаці на Су-25 в Сирії: у Путіна відмовилися коментувати

У Кремлі вкрай стурбовані тим, що в руках терористів перебувають ПЗРК.

У Кремлі не стали коментувати «український слід» при атаці на Су-25 в Сирії, однак висловили стурбованість у зв'язку з потраплянням ПЗРК у руки осіб, які воюють в Сирії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Я б ніяк не став коментувати заяву Морозова, він, безумовно, не володіє точною інформацією, звідки і яким чином цей ПЗРК, а також як багато, які є у терористів, потрапляють на територію Сирії. Робити якісь заяви потрібно дуже обережно», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи поділяють у Кремлі заяву російського сенатора Ігоря Морозова, який заявив, що ПЗРК до Сирії міг потрапити з України.

Водночас, він наголосив, що в Кремлі вкрай стурбовані тим, що в руках терористів перебувають ПЗРК.

«Це величезна небезпека для всіх держав», - наголосив він.

Пєсков зазначив, що коли президент РФ заявив про завершення активної стадії операції у Сирії за підтримки сирійської армії, йшлося про те, що в цій країні залишається потенціал для завдання по терористах «нищівних ударів».

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«Про такі точкові удари і йдеться. Ви знаєте, що вони були спровоковані трагічним випадком, коли терористами був збитий наш літак, льотчик героїчно загинув, ми всі співчуваємо рідним і близьким льотчика й пишаємося нашими героями», - сказав Пєсков.

Він наголосив, що за цією подією пішли рішучі дії із припинення терористичної активності.

4 лютого сенатор, ветеран СЗР Ігор Морозов заявив, що ПЗРК, з якого був збитий у суботу в Сирії російський літак Су-25, міг потрапити до бойовиків через контрабандні продажі з військового складу в Калинівці Вінницької області України, де у вересні сталася сильна пожежа.

Російська авіація збільшила кількість авіанальотів по утримуваних повстанцями містах у сирійській провінції Ідліб після того, як повстанці збили російський літак Су-25.

Авіаударів було завдано по селах і містах, у тому числі Кафр-Нубл і Маасран, а також Саракеб, Маарет аль-Нууман та Ідліб.

За словами очевидців, була атакована, зокрема, лікарня в Маарет аль-Нуумані.

Крім того, на відеозаписах, наданих рятувальниками, видно, як зі зруйнованої будівлі лікарні на ношах виносять дітей. Ще п'ять осіб, імовірно, загинули внаслідок авіаудару на житловий будинок в Кафр-Нубле.

У столиці провінції, місті Ідліб, як розповіли очевидці, був зруйнований щонайменше один п'ятиповерховий будинок, а могли загинути близько 15 осіб.