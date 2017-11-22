Вибухи в Калинівці: суд оштрафував військового, який допустив провезення легкозаймистих речовин на арсенал

За недотримання вимог щодо організації суворого пропускного режиму на 48-му арсеналі Міністерства оборони України, де у вересні сталася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, притягнуто до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу старшого офіцера військової частини. Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Зазначається, що військовою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо вибухів боєприпасів на території 48-го арсеналу Міноборони (військова частина А1119, м. Калинівка, Вінницької області).

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В рамках провадження 9 листопада було «складено протокол щодо начальника режимної служби Вінницького зонального відділу Військової служби правопорядку майора Б. за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Недбале ставлення до військової служби»)», - поінформували у прокуратурі.

«Зазначений старший офіцер, будучи військовою службовою особою, на порушення статутних вимог, 26 вересня неналежно виконував свої службові обов'язки зі здійснення контролю за станом пропускного режиму, дотримання порядку допуску особового складу і техніки на адміністративно-господарчу та технічну території вказаної військової частини, внаслідок чого працівниками приватного підприємства, зокрема, здійснено переміщення заборонених легкозаймистих речовин та пожежонебезпечних предметів на технічну територію зазначеної військової частини, де безпосередньо зберігалися боєприпаси до танкових гармат», - йдеться у повідомленні.

Калинівським районним судом Вінницької області 10 листопада за результатами розгляду протоколу про адміністративне правопорушення майора було притягнуто до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу у розмірі 2465 гривень.

Раніше повідомлялося, що 3 жовтня начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що вибухи на військових арсеналах, які сталися останніми роками, є результатами спеціальних операцій російських спецслужб.

Пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє осіб. Інформацію про пожежу та вибухи на військовому складі у Калинівці подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 Кримінального кодексу (диверсія).