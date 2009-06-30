Знайшли уламки літака, який впав в Індійський океан

Пошукові і рятувальні літаки помітили уламки літака Airbus A 310, який впав сьогодні в Індійський океан в районі Коморських островів, передає Reuters .

«Екіпаж помітив уламки в районі передбачуваного місця катастрофи», - повідомив представник місцевого управління повітряними перевезеннями Ібрагім Кассим. «Інформації про пасажирів як і раніше у нас немає», - додав він.

Літак йеменської державної авіакомпанії Yemenia Air, на борту якого було 150 осіб, розбився в Індійському океані.

Газета.ру