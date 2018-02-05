Секс-скандали в Голлівуді: Наталі Портман заявила, що може розповісти 100 історій про домагання

Портман додала, що жодного дня, пинилася в компанії продюсера на яхті, де дивом уникла сексуального домагання.

Голлівудська актриса Наталі Портман стала головною героїнею лютневого номера журналу Porter Magazine, в інтерв'ю якому підняла тему сексуальних домагань в Голлівуді.

В інтерв'ю виданню американська актриса повідомила, що їй приділяли неналежні знаки уваги «понад 100 разів», однак вона не надавала цьому значення, вважаючи, що це лише «невід'ємна частина процесу», пише The Telegraph.

Читайте такожВийшов трейлер нового сезону "Секретних матеріалів" із нестаріючими Малдером і Скаллі (відео)

«Спочатку я подумала, що у мене немає жодної історії про секс-насильство в Голлівуді. Однак потім я зрозуміла, що можу розповісти 100 історій про домагання. І мені здається, багато людей не надають цьому значення так само, як і я», - говорить оскароносна актриса.

Портман додала, що жодного разу не опинилася в компанії продюсера на яхті, де дивом уникла сексуального домагання.

«Ми були одні на яхті, і для нас була підготовлена лише одна постіль - на двох. Нічого не сталося, мене ні до чого не примусили насильно. Я сказала йому, що відчуваю себе не комфортно і моє рішення було сприйнято з повагою. Проте це абсолютно неприйнятно, розумієте? Я була дуже налякана», - зізналася зірка.

Раніше американська актриса Ума Турман зізналася, що стала жертвою сексуальних домагань з боку продюсера скандального Харві Вайнштейна. Нагадаємо, скандал навколо Вайнштейна розрісся після того, як видання The New York Times опублікувало масштабне розслідування про сексуальні домагання продюсера, що тривало десятиліттями.