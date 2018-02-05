В Польщі заявили, що "лише виграють" від суперечок щодо закону про заборону "бандерівської ідеології"

Глава МЗС Польщі прокоментував відкритий лист дипломатів, який критикує зовнішню політику польського уряду.

Польща лише виграє від суперечок навколо закону про Інститут національної пам’яті.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Я думаю, що Польща лише виграє у цих суперечках, у тому сенсі, що вони роблять громадськість обізнаною у тому, що таке правда. Якщо з'являються терміни "польські табори смерті", а міністр закордонних справ Німеччини заявляє, що ніколи погодиться з таким формулюванням, це - успіх польської дипломатії" - заявив він.

Таким чином Чапутович прокоментував відкритий лист дипломатів, який критикує зовнішню політику польського уряду, зокрема, у зв'язку з суперечками "з Ізраїлем, США та іншими союзниками щодо закону про Інститут національної пам'яті".

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Як повідомляв УНІАН, польський Сейм і Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.