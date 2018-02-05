У прикордонній із Сирією провінції Туреччини помітили російський літак: його прибуття пов'язують зі збитим Су-25 (фото)

Транспортний літак РФ Ан-72 помічений на аеродромі на північному сході від Антак'ї.

Російський транспортний літак Ан-72 помічений на аеродромі "Хатай" в турецькій провінції, що межує із сирійською провінцією Ідліб.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Directorate 4. Зазначається, що більша частина кордону між країнами із сирійської сторони контролюється бойовиками.

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"Прибуття літака саме в цей район Туреччини може бути пов'язано з недавнім інцидентом із Су-25СМ, збитим у провінції Ідліб", - припустили у Directorate 4.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого сирійські повстанці збили штурмовик Су-25 російських ВКС над північно-західною сирійської провінцією Ідліб. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію.

Повідомлялося, що загиблий пілот збитого російського штурмовика Су-25 відстрілювався на землі після приземлення.

Пізніше з'явилися повідомлення ЗМІ про те, що пілот виявився колишнім українським військовим. Однак журналіст Юрій Бутусов згодом спростував цю інформацію, заявивши, що убитий у Сирії російський льотчик, майор ЗС РФ Роман Філіппов ніколи не був громадянином України.