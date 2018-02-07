Не слід переписувати історію: Франція розкритикувала Польщу через скандальний закон

У Франції славнозвісний закон назвали "неправильним".

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан розкритикував скандальний польський закон про Інститут національної пам’яті.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Le Figaro.

"Закон неправильний, ви не повинні переписувати історію, це ніколи не є хорошою ідеєю", - сказав Ле Дріан в ефірі BFM TV, додавши, що викривлення пам’яті є абсолютно негативним явищем.

Відповідаючи на запитання, що Європейський союз може зробити у зв’язку з ухвалою закону, Ле Дріан сказав, що досить сильним засобом може стати "моральний тиск".

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"Я також сподіваюся, що польський народ зможе змінити свою думку і переконатися, що в найближчі кілька днів він вибереться з цієї гамівної сорочки, нав'язаної йому націоналістичними варіантами, які є досить сумними", - сказав французький міністр.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку.

Закон серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.