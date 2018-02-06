У Ізраїлі відреагували на рішення Дуди підписати скандальний закон про Інститут національної пам'яті

В МЗС Ізраїлю сподіваються, що польська влада внесе зміни до закону про Інститут національної пам'яті.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю сподіваються, що польська влада внесе зміни до закону про Інститут національної пам'яті.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Держави Ізраїль у Twitter.

Зокрема, влада Ізраїлю продовжує підтримувати зв'язок з польською владою та "висловила свої застереження стосовно нового польського закону".

У зв'язку з цим в Ізраїлі взяли до уваги, що президент Польщі Анджей Дуда має намір передати закон на розгляд Конституційного суду для "роз'яснень та внесення поправок".

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"Ми сподіваємося, що в межах відведеного часу, поки обговорення в суді не будуть завершені, нам вдасться узгодити зміни та виправлення", - наголосили в МЗС Ізраїлю.

Також сказано, що Ізраїль і Польща несуть спільну відповідальність за проведення досліджень і збереження історії про Голокост.

Як повідомляв УНІАН, польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів та передбачено покарання за "злочини українських націоналістів". Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У Держдепартаменті США закликали Польщу переглянути закон, оскільки вважають, що закон може вплинути на польські стратегічні інтереси і відносини, зокрема, й зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Ізраїль виступив категорично проти польського закону про Інститут національної пам'яті. В Ізраїлі вважають, що жоден закон не змінить історичних фактів.

В МЗС Польщі наголосили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост, а також применшенням відповідальності справжніх виконавців злочину».

Сьогодні, 6 лютого, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вирішив підписати закон про Інститут національної пам'яті.

"Я вирішив підписати закон про Інститут національної пам'яті і передам його в Конституційний суд відповідно до процедури", - сказав Дуда.