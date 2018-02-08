Лідер демократів у Палаті представників виступила з рекордною 8-годинною промовою

Демарш Пелосі був акцією протесту проти угоди по бюджету США, до якої дійшли лідери партій.

Лідер демократичної меншості в Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі виступила з "марафонською" промовою, яка тривала більше восьми годин.

Як повідомляє телеканал Fox News, це був найтриваліший виступ у Палаті представників за всю її історію, передає РБК.

Попередній рекорд був зафіксований в 1909 році, тоді демократ Чемп Кларк говорив з трибуни протягом 5 годин 15 хвилин.

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"Коли ви говорите, час летить швидше. Коли ви слухаєте - повільніше", - розповіла репортерам 77-річна Пелосі, яка виголосила рекордну промову, стоячи на чотиридюймових підборах (трохи більше 10 см).

Вона почала говорити близько 10 години ранку і закінчила після 18 вечора, зайнявши цілий робочий день Палати.

Демарш Пелосі був акцією протесту проти угоди з бюджету, до якої дійшли лідери партій, що не включили питання імміграції, зокрема, вирішення долі дітей нелегальних іммігрантів, так званих "дрімерів".

Пелосі фактично імітувала процедуру філібастера, яка існує в Сенаті, але не прийнята в Палаті представників.

Філібастер передбачає право незадоволених блокувати роботу органу та прийняття законів шляхом проголошення довгих промов. Одним із найдовших в історії став філібастер сенатора Теда Круза, який в 2013 році виголошував промову протягом 21 години й 18 хвилин.